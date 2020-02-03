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У Раді заявили, що поставлять крапку у земельній реформі на цій сесії

Новини » Політика     03.02.2020 - 11:46
У Раді заявили, що поставлять крапку у земельній реформі на цій сесії
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Корнієнка, ця реформа максимально обговорена з суспільством

На цій сесії Верховна рада планує поставити крапку в питанні земельної реформи. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, усі зауваження від суспільства щодо документу були враховані.

"Щодо тих речей, які лишились з минулої сесії, - це, звичайно, реформа в сфері земельного законодавства. Я сподіваюсь, що на цій сесії ми вже поставимо крапку в цьому питанні. Приймемо цю реформу. Вона максимально обговорена та проговорена з людьми. Всі зауваження враховані", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує залучити 26 млн євро допомоги ЄС для проведення земельної реформи.

Як писало РБК-Україна раніше, 28 грудня комітет з питань аграрної та земельної політики рекомендував Верховній раді прийняти закон про ринок землі. Комітет рекомендував врахувати поправку, згідно з якою купувати землю зможуть тільки громадяни України, держави, громади та українські компанії, засновані українцями.

Також спікер парламенту Дмитро Разумков повідомляв, що для запуску ринку землі українському парламенту необхідно прийняти ще ряд документів, тому сам ринок почне працювати в кінці 2020 року.

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