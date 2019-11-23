Труба прокоментував можливість своєї відставки

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Він хоче залишитися на посаді ще три роки

Директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що готовий залишити свою посаду через три роки. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна".

Він зазначив, що в даний час мова не йде про недовіру директору ДБР, а про перезавантаження цього органу.

"Якщо стоїть питання про те, чи піду я, - так, але бажано через три роки", - заявив Труба.

Він також зазначив, що за рік роботи ДБР можна говорити про певні результати, а умови гарантій незалежності ДБР прописані в законі про Державне бюро розслідувань, серед яких і конкурс на посаду директора.

Раніше повідомлялося, що директор Державного бюро розслідувань Роман Труба не буде подавати у відставку через скандал з опублікованими записами начебто його розмов в одному з Telegram-каналів.

РБК-Україна писало, що Верховна рада підтримала поправку в законопроект про перезапуск ДБР, яка передбачає звільнення керівництва, в тому числі і Труби.