ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Комітет рекомендує Раді прийняти закон щодо протидії депутатському спаму

Новини » Політика    09.09.2019 - 16:47
Комітет рекомендує Раді прийняти закон щодо протидії депутатському спаму
Фото: Сергій Кальченко (hillmont.com.ua)

Законопроект рекомендується прийняти в цілому

Комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект №1040-2 "Про внесення змін до деяких законів України щодо права законодавчої ініціативи народних депутатів". Про це заявив голова комітету Верховної ради з питань регламенту ВР Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, основний законопроект не було підтримано. Альтернативний проект було внесено 6 вересня народними депутатами Людмилою Марченко та Оксаною Гринчук.

"Висновок на проект закону №1040, визначений президентом України як невідкладний. Запропонувати ВР включити в порядок денний та за результатом розгляду в першому читанні не підтримати. Щодо проекту 1040-1, пропонується рекомендувати ВР за результатом розгляду - не підтримати. Відповідно проект № 1040-2. Пропонується рекомендувати Верховній раді за результатом розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому", - заявив Кальченко.

Нагадаємо, у вересні 2018 року глава ВР 8 скликання Андрій Парубій заявляв, що для уникнення законодавчого спаму в парламенті буде дозволено реєструвати тільки такий законопроект, який отримав підтримку народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, влітку 2018 року в Раді заявили про збільшення "законодавчого спаму".

Нардепів можуть зобов'язати входити до фракцій партій, від яких вони пройшли до Ради Раді рекомендують обмежити кількість депутатських запитів
Новини України Верховна Радаспам
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся