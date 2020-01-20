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У КВУ назвали одну з ключових проблем у роботі Ради

Новини » Політика     20.01.2020 - 16:18
У КВУ назвали одну з ключових проблем у роботі Ради
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У комітеті підкреслили, що надмірна кількість законопроектів лише послаблює роботу ВР

У Комітеті виборців України заявили, що однією з ключових проблем у роботі Верховної ради залишається проблема законодавчого спаму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження комітету "Підсумки 2 сесії Верховної ради".

Вказано, що за 5 місяців у Раді було зареєстровано 1317 законодавчих актів, із них 829 - це проекти законів.

"90% всіх законопроектів зареєстрували народні депутати. Вони стали авторами 1205 законопроектів; 6% законопроектів зареєстрував Кабінет міністрів України - 82 документи; 4% законопроектів ініціював президент - 30 проектів… Кількість законопроектів на одне засідання склала 25 документів", - зазначається у повідомленні.

"Проблема законодавчого спаму залишається однією з ключових у Верховній раді. Народні депутати часто реєструють законопроекти з метою самопіару... Також часто політики сприймають закон як єдиний спосіб вирішення усіх проблем… особливо це стосується спроб вирішення місцевих проблем з боку депутатів-мажоритарників, коли ігнорується той факт, що взаємодія з місцевими органами влади могла б бути більш ефективним інструментом, аніж штампування законодавчих пропозицій", - заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Підкреслюється, що кожен новий законопроект - це додаткове навантаження на Апарат, профільні управління та комітети Ради, тому надмірна кількість законопроектів лише послаблює роботу законодавчого органу.

"Варто враховувати, що 90% законопроектів фактично не мають шансів на прийняття. В середньому лише 10-12% проектів стають законами", - зазначають у КВУ.

Так, за час роботи другої сесії ВР було прийнято 133 закони та один кодекс. Ще 125 законів було прийнято за основу.

"Тематично більша частина прийнятих законів стосувалися сфери фінансів, податкової та митної політики - 22 закони. Найбільшу кількість прийнятих законів ініціювали народні депутати - 89. Президент та Кабінет міністрів ініціювали по 22 прийняті закони", - поінформували у комітеті.

Нагадаємо, у 2018 році у парламенті заявляли, що одним із ключових викликів роботи Верховної ради восьмого скликання є збільшення так званого законодавчого спаму.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2019-го комітет Верховної ради з питань регламенту ВР рекомендував парламенту прийняти законопроект №1040-2 "Про внесення змін до деяких законів України про право законодавчої ініціативи народних депутатів" для боротьби з законодавчим спамом.

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