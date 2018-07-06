У Верховній раді заявили про збільшення "законодавчого спаму"

У Раді прослідковується зростання кількості зареєстрованих законопроектів, які не встигають розглянути

Одним з ключових викликів роботи Верховної ради України восьмого скликання є збільшення так званого законодавчого спаму. Про це у коментарі РБК-Україна сказав заступник керівника Секретаріату комітету Верховної ради з питань Європейської інтеграції Богдан Фостик під час конференції "Трансформація парламенту".

Він наголосив, що у Верховній раді прослідковується зростання кількості зареєстрованих законопроектів.

"По ключовим викликам - по-перше, хотілось би сказати про законодавчий спам. Якщо ми візьмемо статистику, то за п'яте скликання зареєстровано близько 1600 законопроектів, за за минуле сьоме скликання - їх близько 4 тисяч. А сьогодні (під час восьмого скликання ВР, - ред.) зареєстровано понад 6 700 законопроектів", - сказав Фостик.

За його словами, це скликання парламенту найбільше за кількістю зареєстрованих законопроектів. Уточнив, що лише частина зареєстрованих законопроектів вважається законодавчим спамом.

"Це такий термін. Коли генерується стільки законопроектів, що Верховна рада не може їх обробити та розглянути. Відповідно, частина з них - спам. Зрозуміло, що кількість законопроектів потрібно зменшити. Проблема ще й частково полягає у популістських законопроектах", - додав Фостик.

Нагадаємо, 5 липня Верховна рада України підтримала за основу законопроект №6518, яким регламентується офіційна публікація законів України та інших нормативно-правових актів.