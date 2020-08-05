Трамп назвав вибух в Бейруті "нападом" і пояснив чому

Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)

Президент США висловив співчуття сім'ям загиблих і запропонував допомогу Лівану

Президент США Дональд Трамп висловив співчуття народу Лівану після вибуху. Він також назвав трагедію в Бейруті "жахливим нападом".

Про це повідомляє CNN.

Американський лідер також зазначив, що США готові надати допомогу Лівану.

"Дозвольте мені почати з виразу глибокої симпатії Америки народу Лівану, де, згідно з повідомленнями, багато людей були вбиті, ще сотні отримали важкі поранення унаслідок великого вибуху в Бейруті", - сказав Трамп на брифінгу у вівторок ввечері.

На питання, на якій підставі він вважає вибух нападом, а не нещасним випадком, президент послався на думку військових чиновників США.

"Я зустрічався з деякими з наших генералів, і їхня інтуїція підказала, що це не було чимось на зразок виробничого вибуху. За їхніми словами, вибух в Бейруті схожий на напад. Це була якась бомба", - заявив Трамп.

Нагадаємо, у вівторок в порту Бейрута стався потужний вибух, в декількох кварталах міста були вибиті скло, зруйновані частини будівель, міські лікарні не справляються з напливом постраждалих.

За попередніми даними, при виконанні зварювальних робіт по закладенню отворів, на складі в порту здетонував вантаж з 2700 тоннами нітрату амонію - аміачної селітри.

Також повідомлялося, що 70 людей загинули та понад 3 тисячі людей отримали поранення, ці дані продовжують змінюватися і не є остаточними.

За підсумками засідання уряду Лівану Бейрут був оголошений містом лиха, уряду рекомендовано ввести надзвичайний стан на два тижні, всіх, хто знаходиться в зоні лиха, просять носити маски.