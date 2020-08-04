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Масштабні руйнування і сотні поранених: що відомо про вибух в Бейруті

Бейрут, Вівторок 04 серпня 2020 20:22
Масштабні руйнування і сотні поранених: що відомо про вибух в Бейруті
Фото: наслідки вибуху в порту Бейрута (twitter.com XHNew)
Автор: РБК-Україна

Відомо про мінімум 10 загиблих, рахунок поранених іде на сотні

Близько години тому столицю Лівану Бейрут сколихнули два потужні вибухи. За попередньою інформацією, у міському порту здетонував склад нібито з піротехнікою. Численні відео очевидців демонструють руйнівні масштаби трагедії. Що на даний момент відомо про вибухи в Бейруті - в матеріалі РБК-Україна.

Вибухів було два

Два вибухи сталися в порту Бейрута протягом 15 хвилин. Перший, не дуже сильний, спровокував загоряння піротехніки на портовому складі. Через деякий час пролунав другий, воістину масштабний вибух, хвиля від якого буквально знесла багатоповерхову будівлю, яка знаходилася поруч.

За однією з версій, вибух у Бейруті міг бути викликаний вибухонебезпечним нітратом натрію, конфіскованим з корабля понад рік тому і розміщеним на одному зі складів у порту.

Постраждала половина Бейрута

Губернатор міста порівняв вибухи в Бейруті з подіями в Хіросімі і Нагасакі. За його словами, постраждала половина міста. Вибухова хвиля від другого вибуху повністю зруйнувала кілька сусідніх будівель, вибила шибки у сотнях автомобілів і будинків. Повідомляється також, що хвиля від вибуху в Бейруті дійшла до Кіпру, який розташований за 250 кілометрів від столиці Лівану.

Фото: наслідки вибухів в Бейруті (twitter.com middleeast)

Місцеві ЗМІ повідомляють про перебої з інтернетом. Понад 30 команд Червоного Хреста і ліванська армія працюють на місці трагедії.

На цей час вже відомо про мінімум 10 загиблих. Рахунок постраждалих від вибухів йде на сотні. У більшості людей осколкові поранення, спричинені вибуховою хвилею.

Влада Лівану оголосила 5 серпня днем трауру по всій країні.

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