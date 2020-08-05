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Під час вибухів у Бейруті постраждали десятки співробітників ООН

Ліван, Бейрут, Середа 05 серпня 2020 06:38
Під час вибухів у Бейруті постраждали десятки співробітників ООН
Фото: наслідки вибуху в порту Бейрута (twitter.com ajplus)
Автор: Артур Родивилов

Були поранені 48 співробітників і 27 членів їхніх сімей

Серед постраждалих під час вибуху в Бейруті є і співробітники ООН. Під час вибуху в порту постраждали близько 50 осіб.

Про це телеканалу Al Jazeera в середу повідомив заступник офіційного представника генсека організації Фархан Хак.

За словами Хака, унаслідок інциденту в столиці Лівану були поранені 48 співробітників ООН і 27 членів їхніх сімей.

Раніше стало відомо про 73 загиблих і майже 4 тис. постраждалих під час вибуху в Бейруті.

Також повідомлялося, що під час вибуху в Бейруті загинув лідер ліванської партії "Аль-Катаїб", дружина і дочка прем'єра поранені, проте ця інформація офіційно не підтверджена.

Нагадаємо, у вівторок в порту Бейрута стався потужний вибух, в декількох кварталах міста були вибиті скло, зруйновані частини будівель, міські лікарні не справляються з напливом постраждалих.

За попередніми даними, при виконанні зварювальних робіт по закладенню отворів, на складі в порту здетонував вантаж з 2700 тоннами нітрату амонію - аміачної селітри.

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