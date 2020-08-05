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Названо попередню причину вибуху в порту Бейрута

Ліван, Бейрут, Середа 05 серпня 2020 01:49
Названо попередню причину вибуху в порту Бейрута
Фото: наслідки вибуху в порту Бейрута (twitter.com ajplus)
Автор: Артур Родивилов

Причиною могла стати детонація при проведенні зварювальних робіт

Вибух в порту Бейрута, за попередньою інформацією, стався під час зварювальних робіт. На одному зі складів порту перебувало 2700 тонн конфіскованої селітри.

Про це повідомив телеканал LBC International на своїй сторінці в Twitter.

За попередніми даними, при виконанні зварювальних робіт по закладенню отворів, через які зловмисники могли здійснити крадіжку, на складі в порту здетонував вантаж з 2700 тоннами нітрату амонію - аміачної селітри.

Нагадаємо, у вівторок в порту Бейрута стався потужний вибух, в МВС Лівану заявили, він стався на складі з аміачною селітрою.

У декількох кварталах міста були вибиті скло, зруйновані частини будівель, міські лікарні не справляються з напливом постраждалих.

За попередніми даними, 70 людей загинули та понад 3 тисячі людей отримали поранення, ці дані продовжують змінюватися і не є остаточними.

За підсумками засідання уряду Бейрут був оголошений містом лиха, уряду рекомендовано ввести надзвичайний стан на два тижні, всіх, хто знаходиться в зоні лиха, просять носити маски.

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