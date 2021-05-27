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Розробка нових санкцій ЄС проти Білорусі перебуває на початковій стадії, - Боррель

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Четвер 27 травня 2021 14:11
Розробка нових санкцій ЄС проти Білорусі перебуває на початковій стадії, - Боррель Фото: верховний представник ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністри закордонних справ Європейського союзу почали переговори щодо впровадження нових санкцій проти Білорусі. Це сталося на тлі міжнародного засудження примусової посадки літака Ryanair в Мінську та затримання Романа Протасевича.

Таку заяву зробив верховний представник ЄС Жозеп Боррель, пише "Радіо Свобода".

Сьогодні в Лісабоні відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Викрадення літака та затримання двох пасажирів абсолютно неприпустимі, і ми почнемо обговорювати питання впровадження галузевих та економічних санкцій", - сказав Боррель.

Він наголосив, що наразі робота над новим пакетом санкцій перебуває на початковій стадії, але не навів ніяких деталей.

Як писало РБК-Україна, за словами Борреля, Європейський союз в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі може накласти заборону на експорт калію та транзит газу.

Раніше Литва запропонувала ЄС ввести торгові санкції проти Білорусі після інциденту з літаком авіакомпанії Ryanair. Серед можливих цілей санкцій може бути нафтова сфера, сектор нафтопродуктів.

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