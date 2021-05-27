Розробка нових санкцій ЄС проти Білорусі перебуває на початковій стадії, - Боррель

Міністри закордонних справ Європейського союзу почали переговори щодо впровадження нових санкцій проти Білорусі. Це сталося на тлі міжнародного засудження примусової посадки літака Ryanair в Мінську та затримання Романа Протасевича.

Сьогодні в Лісабоні відбувається зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС.

"Викрадення літака та затримання двох пасажирів абсолютно неприпустимі, і ми почнемо обговорювати питання впровадження галузевих та економічних санкцій", - сказав Боррель.

Він наголосив, що наразі робота над новим пакетом санкцій перебуває на початковій стадії, але не навів ніяких деталей.