Разработка новых санкций ЕС против Беларуси находится на начальной стадии, - Боррель
Министры иностранных дел Европейского союза начали переговоры по внедрению новых санкций против Беларуси. Это происходит на фоне международного осуждения принудительной посадки самолета Ryanair в Минске и задержания Романа Протасевича.
Такое заявление сделал верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет "Радио Свобода".
Сегодня в Лиссабоне проходит встреча министров иностранных дел стран ЕС.
"Угон самолета и задержание двух пассажиров абсолютно недопустимы, и мы начнем обсуждать вопрос внедрения отраслевых и экономических санкций", - сказал Боррель.
Он подчеркнул, что сейчас работа над новым пакетом санкций находится на начальной стадии, но не привел никаких деталей.
Как писало РБК-Украина, по словам Борреля, Европейский союз в рамках нового пакета санкций против властей Беларуси может наложить запрет на экспорт калия и транзит газа.
Ранее Литва предложила ЕС ввести торговые санкции против Беларуси после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair. Среди возможных целей санкций может быть нефтяная сфера, сектор нефтепродуктов.