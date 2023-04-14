РФ завладела секретными кодами на Запорожской АЭС. У США претензии к "Росатому"

Россия после захвата Запорожской АЭС шантажирует мир ядерной катастрофой, но “Росатом” до сих пор не попал под санкции. Недавно США пришли к заключению, что россияне получили доступ к секретной информации на ЗАЭС. Это может стать веским аргументом для ядерных санкций в отношении РФ. Чем именно завладела Россия и какое наказание за это может быть – ниже в материале РБК-Украина.

Россияне после захвата Запорожской АЭС в марте прошлого года незаконно получили доступ к секретной информации, которая подлежит экспортному контролю со стороны США. По американским законам это влечет за собой уголовную ответственность, говорится в письме Управления ядерной безопасности Министерства энергетики США от 17 марта 2023 года, которое есть в распоряжении РБК-Украина.

Подтверждение нарушения законодательства США может стать дополнительным, довольно веским аргументом для введения санкций в отношении атомной отрасли РФ, в частности и руководителей "Росатома", и самой компании.

Письмо адресовано генеральному директору российско корпорации "Росатом" Алексею Лихачову. В нем американская сторона фактически предупреждает российскую об ответственности за владение секретной информацией.

"Поскольку товары, указанные в приложении 1, экспортируются только в Украину и для ЗАЭС, согласно законодательству США, незаконно для неуполномоченных лиц, включая, но не ограничиваясь: гражданами России и российскими организациями, такими как "Росатом" и его дочерние компании, сознательно и намеренно получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, изымать, пересматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать, манипулировать такими технологиями или техническими данными, или направлять или уполномочивать других делать то же самое, если такие российские организации не станут уполномоченными получателями (этих данных - ред.) по решению Министерства энергетики США", - говорится в письме.

Четыре из шести блоков ЗАЭС работают на топливе американской компании Westinghouse. Для перехода с российского ядерного топлива (ТВЭЛ) на американское блоки были модернизированы. И, соответственно, на станции появилась техническая информация, которая подлежит экспортному контролю со стороны США. Украина получила разрешение на обладание и использование этой информации.

Россия в свое время тоже пыталась получить доступ к ней, мотивируя тем, что "Росатом" плотно работает с "Энергоатомом" и поставляет топливо для украинских реакторов. Однако США такого разрешения "Росатому" не дали.

После захвата ЗАЭС российскими военными в начале марта прошлого года на станцию были направлены специалисты "Росатома", которые фактически получили полный доступ к станции, в том числе, вероятно, и к секретной информации.

Два секретных кода оказались у "Росатома"

В Управлении по вопросам нераспространения Минэнерго США провели детальную проверку и подтвердили получение доступа к такой информации третьей стороны без разрешения, что нарушает раздел 42 Кодекса США §2077(b)(2) и раздел 10 в части 810 Кодекса федеральных правил. Эти нарушения, говорится в письме, попадают под уголовное преследование в США.

"Никто из российских граждан или организации не были идентифицированы как конечные пользователи документации. Поиск в нашей базе данных разрешений, действующих по крайней мере с 1 января 2022 года до даты этого письма, также не обнаружил никаких записей о действующем разрешении на передачу этой технологии и технических данных какому-либо российскому лицу или организации", - отмечает директор Управления политики нераспространения Андреа Феркайл (Andrea Ferkile) в другом письме, направленном Генеральному инспектору Минэнергетики США еще 24 октября.

Из этого документа следует, что россияне, в частности, получили доступ к двум элементам. К усовершенствованному узловому коду (Advanced Node Code (ANC-H) Westinghouse Electric Corporation. Это трехмерный код симулятора активной зоны реактора с двумя энергетическими группами. А также – к 3KEYRELAP5-RT - усовершенствованному коду теплогидравлического моделирования реактора. Он используется для управления и мониторинга тренажеров и ускоряет процессы моделирования различных ситуаций на станции.

3KEYRELAP5-RT (Фото: ws-corp.com)

Письмо "Росатому" с предупреждением об уголовной ответственности фактически свидетельствует, что расследование вопроса о несанкционированном завладении россиянами информации завершено и все собранные материалы переданы в министерство юстиции США для дальнейшего разбирательства. Это изданию сообщил собеседник, знакомый с юридическими аспектами расследования ситуации.

Аргумент в пользу санкций

Официальное признание на уровне министерства о нарушениях со стороны "Ростатома", подпадающих под уголовную ответственность, может повлечь применение в отношении компании санкций. До сих пор США воздерживались от такого шага из-за большой зависимости от поставок российского урана. Однако в последнее время появилась информация о возможных поставках урана из Австралии и Казахстана.

"Эта информация пока официально не подтверждается, но в кулуарах об этом говорят. Как только будут достигнуты обязывающие договоренности о поставках урана, Соединенные Штаты больше ничего не будет сдерживать в отношении введения санкций и против "Росатома", и против его руководства", – заявил в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. К слову, 12 апреля США и Великобритания ввели санкции в отношении пяти компаний, входящих в состав "Росатома", а также президента "Русатом Оверсиз" Евгения Пикерманова.

Но расследование еще не завершено. Пока установлен только факт завладения информацией. И сейчас Минюст будет проводить следующий этап работы – выяснять, каким образом российской стороне удалось получить информацию. "Вопрос в том, были ли предприняты со стороны обладателя этой информации (руководство ЗАЭС, - ред.) меры, чтобы не допустить ее попадание третьей стороне", – отметил собеседник.

За нарушение – до пожизненного заключения

По американскому законодательству, ответственность за попадание информации по атомным технологиям в третьи руки несут не только те, кто ею завладел, но и те, кто своими действиями или бездействием способствовал этому.

В соответствии с разделом 222 закона об атомной энергии, любое лицо, умышленно нарушающее, пытающееся нарушить или вступившее в сговор с целью нарушения какого-либо положения статьи 57 Закона об атомной энергии может быть оштрафовано на сумму до 10 тыс долларов США или лишиться свободы на срок до 10 лет, или и то, и другое.

Если преступление совершено с намерением нанести ущерб США или для оказания помощи любому иностранному государству, наказание может быть вплоть до пожизненного заключения или штрафа в размере 20 тыс долларов США, или и то и другое. Об этом говорится в Кодексе федеральных правил §810.15 (а)(2).

РБК-Украина обратилось в "Энергоатом" с просьбой прокомментировать, были ли предприняты своевременные и достаточные меры по защите секретной информации на ЗАЭС. Однако в компании отказались предоставить комментарий, сославшись на секретность информации

"Запрашиваемая информация относится к категории информации с ограниченным доступом… Поданный вами запрос на информацию не подлежит удовлетворению", – ответили в "Энергоатоме".

Документы американской стороны о нарушениях "Росатома" были направлены не только российской стороне, но и украинскому "Энергоатому". Это как раз и может подтверждать, что в США будут выяснять обстоятельства завладения информацией россиянами. То есть были ли предприняты все меры с украинской стороны, чтобы оградить к ней доступ.

В марте прошлого года "Энергоатом" оказался в центре скандала, когда СБУ задерживал директора компании по персоналу Олега Бояринцева. Он бывший помощник народного депутата Андрея Деркача, в отношении которого и США, и Украина ввели санкции в 2021 году. В "Энергоатом" Бояринцев был назначен весной 2020 года, тогда же вице-президентом ЭА стал нынешний министр энергетики Герман Галущенко.

По неофициальной информации, Бояринцев пытался провести замену кадров на всех украинских АЭС, в частности, на ЗАЭС был назначен новый врио директора Игорь Мурашов и сменился заместитель директора по физической защите.

В марте, как писали украинские СМИ, СБУ подозревала Бояринцева в сотрудничестве с российскими оккупантами. В феврале 2023 года Бояринцев уволился из "Энергоатома".

Если США подтвердит информацию о содействии или бездействии руководства станции при завладении россиянами информации, то согласно нормам закона, в перечень ответственных могут попасть и те, кто в "Энергоатоме" имел отношение к назначению этих людей на ЗАЭС.