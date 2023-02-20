ua ru
Пн, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов

Новина українською →
Киев, Понедельник 20 февраля 2023 12:20
Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Украина получит от США новый пакет военной помощи стоимостью 500 млн долларов. Он будет включать в себя боеприпасы и средства для защиты неба над Украиной.

Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге с Владимиром Зеленским, передает корреспондент РБК-Украина.

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - сказал американский лидер.

Байден также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.

"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или восполнить ее", - добавил президент США.

Лидер отметил, что благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе, на этой неделе США выделят миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых услуг для украинских граждан.

Напомним, сегодня в Киев прибыл президент США Джо Байден. По данным СМИ, американский лидер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможные поставки дальнобойного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Военная помощь
NEWS
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
Резников анонсировал еще больше ПВО от партнеров: существенно усилят защиту неба
DAILY
По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина По всем фронтам. Какие шансы у РФ на Донбассе и к чему готовится Украина