Зеленский и Байден обсудили поставки дальнобойного оружия, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Сообщается, что лидеры страны обсудили поставки дальнобойного оружия, а также новый пакет военной помощи для Украины во время визита американского президента в Киев 20 февраля.

Как сообщалось ранее, сегодня Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Украину с начала каденции.

Байден и Зеленский почтили память Героев Небесной Сотни в столице Украины.

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