Зеленский и Байден обсудили поставки дальнобойного оружия, - СМИ
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудят возможные поставки дальнобойного оружия для нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сообщается, что лидеры страны обсудили поставки дальнобойного оружия, а также новый пакет военной помощи для Украины во время визита американского президента в Киев 20 февраля.
Как сообщалось ранее, сегодня Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Украину с начала каденции.
Байден и Зеленский почтили память Героев Небесной Сотни в столице Украины.
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