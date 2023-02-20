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Зеленский и Байден обсудили поставки дальнобойного оружия, - СМИ

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Киев, Понедельник 20 февраля 2023 12:18
Зеленский и Байден обсудили поставки дальнобойного оружия, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудят возможные поставки дальнобойного оружия для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что лидеры страны обсудили поставки дальнобойного оружия, а также новый пакет военной помощи для Украины во время визита американского президента в Киев 20 февраля.

Как сообщалось ранее, сегодня Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Это его первая поездка в Украину с начала каденции.

Байден и Зеленский почтили память Героев Небесной Сотни в столице Украины.

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Владимир Зеленский Джозеф Байден Соединенные Штаты Америки
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