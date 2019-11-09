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Бойовики "ДНР" заявили про завершення відведення сил з Петровського

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 16:41
Бойовики "ДНР" заявили про завершення відведення сил з Петровського
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Відведення особового складу так званої народної міліції "ДНР" сьогодні повністю завершено до 15:00

Бойовики "Донецької народної республіки" ("ДНР") заявили, що повністю завершили виведення підрозділів з Петровського. Про це повідомив в суботу так званий представник "ДНР" в Спільному центрі з контролю і координації (СЦКК) за режимом припинення вогню, передають російські ЗМІ.

"Перший день усунення порушень на ділянці розведення поблизу Петровського завершений. Зважаючи незначних порушень з нашого боку, висновок особового складу "народної міліції" "ДНР" сьогодні повністю завершено до 15:00", - сказав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 листопада, розпочався практичний етап розведення сил і засобів на ділянці №3 в районі населеного пункту Петровське. Після підтвердження готовності, сторони почали процес відходження з попередніх позицій.

У штабі операції Об'єднаних сил на Донбасі розповіли деталі розведення сил в Петровськом, яке почалося в суботу. За даними штабу, розведення сил і засобів на ділянці №3 в районі Петровського почалося в 12:20 після того, як сторони повідомили одна одну про готовність до початку процесу. Також готовність сторін була підтверджена представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

зокрема, з ділянки розведення в районі Петровського виведуть 42 військовослужбовців Збройних сил, 3 бойові броньовані машини і 48 одиниць стрілецької зброї. Підрозділу Об'єднаних сил відійдуть на 1 км і займуть нові позиції.

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