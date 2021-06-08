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Як змінилося фінансове становище українців за два роки: дані опитування

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 11:10
Як змінилося фінансове становище українців за два роки: дані опитування Фото: більшість українців відчули погіршення за останні два роки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У травні 2021 року більшість українців (54,4%) вважають, що за останні два роки фінансове становище їхньої родини погіршилося. Про покращення говорять 11,3% респондентів, а 33,6% стверджують, що нічого не змінилося за цей період.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Як змінилося фінансове становище українців за два роки: дані опитування

За даними опитування, 9 з 10 респондентів за останній рік зіштовхувалися з підвищенням тарифів на комунальні послуги (91,5%) і зі зростанням цін на основні харчові продукти (90,6%). Разом з цим, зі зниженням зарплат або пенсій зіштовхувалися 35,4% респондентів, а з повною чи частковою втратою місця роботи - 31,9%.

Як змінилося фінансове становище українців за два роки: дані опитування

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 27 травня - 1 червня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів опитано 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,4%.

За даними опитування Центру Разумкова, у травні 2021 року громадяни України досить скептично оцінюють економічну ситуацію в країні: 60% опитаних оцінюють її як "дуже погану" або "досить погану". І лише 5% оцінюють ситуацію як "добру" або "дуже добру", а 32% ˗ як "не погану і не добру".

Зазначимо, індекс споживчих настроїв в Україні у квітні 2021 року склав 77,2 п., що на 9,4 п. вище, ніж у березні. Підвищення індикатора пов’язане зі значним зростанням економічних очікувань або зі зміною методології опитування.

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