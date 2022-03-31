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Червоний Хрест вже виїхав до Маріуполя. Евакуацію можуть провести завтра

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Маріуполь, Четвер 31 березня 2022 13:00
Червоний Хрест вже виїхав до Маріуполя. Евакуацію можуть провести завтра Фото: Червоний Хрест вже виїхав до Маріуполя (facebook com MVS gov ua)
Автор: Владислав Красінський

Представники Червоного Хреста виїхали до заблокованого російськими військами Маріуполя (Донецька область). Евакуація населення може пройти завтра, 1 квітня.

Про це РБК-Україна повідомили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

Повідомляється, що команди гуманітарної організації прямо зараз їдуть з предметами допомоги та медичними засобами, щоб бути готовими до безпечного виходу мирного населення з Маріуполя.

"З міркувань логістики та безпеки, ми будемо готові провести операцію безпечного проходу завтра, в п'ятницю, за умови, що всі сторони погодяться з точними умовами, включаючи маршрут, час початку і тривалість", - зазначили в Червоному Хресті.

Також в організації зазначили, що від завтрашньої операції може залежати життя десятків тисяч людей у Маріуполі.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор до Маріуполя відкриється сьогодні, 31 березня, і автобуси за жителями міста висунулися з Запоріжжя.

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Маріуполь евакуація Красный Крест
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