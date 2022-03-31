Червоний Хрест вже виїхав до Маріуполя. Евакуацію можуть провести завтра

Про це РБК-Україна повідомили в Міжнародному комітеті Червоного Хреста.

Повідомляється, що команди гуманітарної організації прямо зараз їдуть з предметами допомоги та медичними засобами, щоб бути готовими до безпечного виходу мирного населення з Маріуполя.

"З міркувань логістики та безпеки, ми будемо готові провести операцію безпечного проходу завтра, в п'ятницю, за умови, що всі сторони погодяться з точними умовами, включаючи маршрут, час початку і тривалість", - зазначили в Червоному Хресті.

Також в організації зазначили, що від завтрашньої операції може залежати життя десятків тисяч людей у Маріуполі.