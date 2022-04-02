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Червоний Хрест виїхав із Запоріжжя до Маріуполя для евакуації населення

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Запоріжжя, Субота 02 квітня 2022 15:47
Червоний Хрест виїхав із Запоріжжя до Маріуполя для евакуації населення Фото: Червоний Хрест виїхав із Запоріжжя до Маріуполя для евакуації населення (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Команда Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) вирушила із Запоріжжя до Маріуполя в рамках відновлення спроби сприяти евакуації з обложеного міста. Група виїхала до Маріуполя в суботу вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У прес-службі МКЧХ заявили, що не можуть надати більш детальну інформацію про поточне місцезнаходження групи.

Нагадаємо, 31 Березня представники МКЧХ вирушили до Маріуполя. Очікувалося, що операція з евакуації жителів міста почнеться 1 квітня. Команда не змогла дістатися Маріуполя через що повернулася назад у Запоріжжя.

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