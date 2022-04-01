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Червоний Хрест сьогодні не доїхав до Маріуполя. Спробує завтра

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Маріуполь, П'ятниця 01 квітня 2022 21:36
Червоний Хрест сьогодні не доїхав до Маріуполя. Спробує завтра Архівне фото: місія Червоного Хреста на Донбасі (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Владислав Красінський

Команда Міжнародного Комітету Червоного Хреста, яка в п’ятницю вирушила до Маріуполя, щоб забезпечити евакуацію населення, не змогла дістатися до міста. Команда була змушена повернутися до Запоріжжя.

Про це РБК-Україна повідомила прес-служба МКЧХ.

"Сьогодні команда МКЧХ з дев’яти співробітників на трьох автомобілях не змогла дістатися Маріуполя, щоб сприяти безпечному виходу містян. У суботу вони знову спробують допомогти з безпечним виходом цивільного населення Маріуполя", - заявили в організації.

Як пояснили в МКЧХ, коли операція в безпечного виходу мешканців Маріуполя з міста все-таки відбудеться, то представники організації будуть супроводжувати колону до іншого українського міста.

"Наша присутність свідчитиме про гуманітарну мету цього запланованого переміщення населення, надаючи колоні додатковий захист і нагадуючи всім сторонам про цивільний та гуманітарний характер операції", - зазначили в МКЧХ.

Нагадаємо, представники МКЧХ вирушили в Маріуполь вчора, 31 березня. Очікувалося, що операція з евакуації мешканців міста почнеться сьогодні.

Як розповідала віце-прем'єр Ірина Верещук, окупанти затримали евакуаційну колону на одному з блокпостів.

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