Червоний Хрест сьогодні не доїхав до Маріуполя. Спробує завтра

Команда Міжнародного Комітету Червоного Хреста, яка в п’ятницю вирушила до Маріуполя, щоб забезпечити евакуацію населення , не змогла дістатися до міста. Команда була змушена повернутися до Запоріжжя.

"Сьогодні команда МКЧХ з дев’яти співробітників на трьох автомобілях не змогла дістатися Маріуполя, щоб сприяти безпечному виходу містян. У суботу вони знову спробують допомогти з безпечним виходом цивільного населення Маріуполя", - заявили в організації.

Як пояснили в МКЧХ, коли операція в безпечного виходу мешканців Маріуполя з міста все-таки відбудеться, то представники організації будуть супроводжувати колону до іншого українського міста.

"Наша присутність свідчитиме про гуманітарну мету цього запланованого переміщення населення, надаючи колоні додатковий захист і нагадуючи всім сторонам про цивільний та гуманітарний характер операції", - зазначили в МКЧХ.