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Как поделили миллиард? Заработки клубов на КЧМ-2025: от "Челси" до "Окленд Сити"

Понедельник 14 июля 2025 14:39
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Как поделили миллиард? Заработки клубов на КЧМ-2025: от "Челси" до "Окленд Сити" "Челси" заработал на КЧС баснословные деньги (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

В воскресенье, 13 июля, завершился Клубный чемпионат мира по футболу, который впервые собрал 32 команды со всего мира. В грандиозном финале "Челси" одержал уверенную победу над ПСЖ, став чемпионом. Кроме борьбы за трофей, на турнире был разыгран рекордный 1 миллиард долларов призовых, распределение которых оказалось довольно диспропорциональным.

РБК-Украина со ссылкой на"Суспільне Спорт" рассказывает, как распределялись призовые КЧМ-2025.

Сколько денег заработали клубы на КЧМ-2025

Общий призовой фонд турнира был разделен на две основные части:

  • 525 млн долларов - за само участие в клубном ЧМ
  • 475 млн долларов - за результаты на турнире

Интересно, что распределение средств за участие было далеко не равномерным. Европейские клубы получили только за участие в турнире больше всего - от 12,8 до 38,1 млн долларов (в зависимости от рейтинга клуба).

Несколько больше получили представители Южной Америки. Речь идет о 15,21 млн долларов.

Клубы из Северной Америки, Африки и Азии обогатились на 9,55 млн долларов.

Зато команды из Океании, например "Окленд Сити", заработали лишь 3,58 млн долларов за свое участие.

Распределение призовых по результатам на турнире:

  • Победа в групповом этапе: 2 млн долларов
  • Ничья в групповом этапе: 1 млн долларов
  • Выход в 1/8 финала: 7,5 млн долларов
  • Выход в 1/4 финала: 13,125 млн долларов
  • Выход в 1/2 финала: 21 млн долларов
  • Выход в финал: 30 млн долларов
  • Победа на турнире: 40 млн долларов

Кто сколько заработал: лидеры и аутсайдеры призовых

Крупнейшим бенефициаром турнира стал чемпион - лондонский "Челси", который получил в целом 114,6 млн долларов. Большая часть этой суммы (почти 85 млн) - это вознаграждение именно за успешные выступления, включая победу в финале.

Интересен кейс "Манчестер Сити": хотя они получили наибольшую сумму за участие (более 37,6 млн долларов), их результаты на поле принесли лишь дополнительные 14,1 млн долларов. Это позволило им занять лишь седьмое место в общем рейтинге призовых, с суммой в 51,7 млн долларов.

Пять клубов - "Пачука", "Сиэтл Саундерс", "Ульсан", "Урава Ред Даймондс" и "Видад" - заработали только за участие, получив по 9,6 млн долларов.

Наименьший доход получил новозеландский "Окленд Сити" - 4,6 млн долларов (благодаря одной ничьей на турнире). Тем не менее, несмотря на скромную сумму, эти призовые составляют впечатляющие 676% от их годового дохода, что подчеркивает важность турнира даже для небольших клубов.

Таблица доходов клубов на Клубном ЧМ по футболу:

  1. "Челси" (Англия) - 114,6 млн долларов
  2. ПСЖ (Франция) - 106,9 млн долларов
  3. "Реал" (Испания) - 82,5 млн долларов
  4. "Флуминенсе" (Бразилия) - 60,8 млн долларов
  5. "Бавария" (Германия) - 58,2 млн долларов
  6. "Боруссия" Дортмунд (Германия) - 52,3 млн долларов
  7. "Манчестер Сити" (Англия) - 51,7 млн долларов
  8. "Палмейрас" (Бразилия) - 39,8 млн долларов
  9. "Интер" (Италия) - 36,8 млн долларов
  10. "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия) - 34,2 млн долларов
  11. "Бенфика" (Португалия) - 32,2 млн долларов
  12. "Фламенгу" (Бразилия) - 27,7 млн долларов
  13. "Ботафогу" (Бразилия) - 26,7 млн долларов
  14. "Ювентус" (Италия) - 26,6 млн долларов
  15. "Порту" (Португалия) - 24,0 млн долларов
  16. "Атлетико" (Испания) - 21,4 млн долларов
  17. "Интер" Майами (США) - 21,1 млн долларов
  18. "Монтеррей" (Мексика) - 21,1 млн долларов
  19. "Ривер Плейт" (Аргентина) - 18,2 млн долларов
  20. "Бока Жуниорс" (Аргентина) - 17,2 млн долларов
  21. "Зальцбург" (Австрия) - 15,8 млн долларов
  22. "Мамелоди Сандаунз" (ЮАР) - 12,6 млн долларов
  23. "Аль-Ахли" (Египет) - 11,2 млн долларов
  24. "Аль-Айн" (ОАЭ) - 11,2 млн долларов
  25. "Эсперанс" (Тунис) - 11,2 млн долларов
  26. ФК "Лос-Анджелес" (США) - 10,6 млн долларов
  27. "Пачука" (Мексика) - 9,6 млн долларов
  28. "Сиэтл Саундерс" (США) - 9,6 млн долларов
  29. "Ульсан" (Республика Корея) - 9,6 млн долларов
  30. "Урава Ред Даймондс" (Япония) - 9,6 млн долларов
  31. "Видад" (Марокко) - 9,6 млн долларов
  32. "Окленд Сити" (Новая Зеландия) - 4,6 млн долларов

Как поделили миллиард? Заработки клубов на КЧМ-2025: от &quot;Челси&quot; до &quot;Окленд Сити&quot;Топ-10 клубов, которые заработали больше всех на КИС-2025 (t.me/sportsuspilne)

Этот Клубный чемпионат мира по футболу вошел в историю не только масштабом, но и значительными финансовыми вознаграждениями, которые, несмотря на определенную диспропорцию, открывают новые возможности для клубов с разных континентов.

Ранее мы писали, что Клубный чемпионат мира хотят отменить навсегда.

Также читайте о возможности важных изменений на ЧМ-2026, который состоится в США, Мексике и Канаде следующим летом.

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