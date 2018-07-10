У районі проведення ООС пройшли масштабні навчання

Екіпажі танків виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу

В районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС) пройшли масштабні навчання із бойовою стрільбою танків та броньованих машин піхоти. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

"У місці відведення важкого озброєння та техніки екіпажі танків Т64Б та БМП1 виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу, відпрацьовуючи нові тактичні прийоми ведення бою", - йдеться у повідомленні.

За легендою противник намагався здійснити висадку десанту на ділянку узбережжя Азовського моря. Військові знищили умовного ворога.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер повідомив, що ведення вогню у відповідь на Донбасі з боку українських військ є нормальним явищем.

Зокрема, Волкер пояснив заяви заступника глави місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга про те, що обидві сторони зривають Мінські угоди, хоча в більшості звітів місії вказується відповідальність Росії та її бойовиків.

"Українці теж стріляють, але слід мати на увазі, що все це відбувається на території України. Для країни нормально мати військових на своїй території. Але не нормально для другої країни (Росії - ред.) мати своїх військових в іншій країні. Така ситуація на сході України", - заявив Волкер.