В районе проведения ООС прошли масштабные учения

Экипажи танков выполняли задания по стрельбе по условному врагу

В районе проведения Операции объединенных сил (ООС) прошли масштабные учения с боевой стрельбой танков и бронированных машин пехоты. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"В месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т64Б и БМП1 выполняли задания по стрельбе по условному врагу, отрабатывая новые тактические приемы ведения боя", - говорится в сообщении.

По легенде противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Военные уничтожили условного врага.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что спецпредставитель Государственного департамента США Курт Волкер сообщил, что ведение огня в ответ на Донбассе со стороны украинских войск является нормальным явлением.

В частности, Волкер объяснил заявления заместителя главы миссии ОБСЕ в Украине Александра Хуга о том, что обе стороны срывают Минские соглашения, хотя в большинстве отчетов миссии указывается ответственность России и ее боевиков.

"Украинцы тоже стреляют, но следует иметь в виду, что все это происходит на территории Украины. Для страны нормально иметь военных на своей территории. Но не нормально для другой страны (России - ред.) иметь своих военных в другой стране. Такая ситуация на востоке Украины", - заявил Волкер.