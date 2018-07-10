Волкер назвав нормальним те, що українські війська відкривають вогонь на Донбасі

Волкер пояснив заяви ОБСЄ про порушення мінських угод з обох сторін

Ведення вогню у відповідь на Донбасі з боку українських військ є нормальним явищем. Про це в інтерв'ю Bild розповів спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер.

Зокрема, Волкер пояснив заяви заступника глави місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга про те, що обидві сторони зривають мінські угоди, хоча в більшості звітів місії вказується відповідальність Росії та її бойовиків.

"Не слід забувати про роботу Олександра Хуга і про те, яку посаду він займає. У нього є спостерігачі, які щодня перебувають на окупованих територіях, де є люди, які наводять на них зброю. І він працює в ОБСЄ, членом якої є Росія. Може статися, що російський посол в ОБСЄ постукає в двері і скаже: "Ви теж і на мене працюєте", так би мовити. Я хочу сказати, що спостерігачі мають бути дуже обережні, щоб підтримувати баланс", - зазначив Вокер.

У той же час він назвав нормальним те, що українські війська теж відкривають вогонь на Донбасі.

"Українці теж стріляють, але слід мати на увазі, що все це відбувається на території України. Для країни нормально мати військових на своїй території. Але не нормально для другої країни (Росії - ред.) мати своїх військових в іншій країні. Така ситуація на сході України. На українській стороні відбуваються деякі порушення припинення вогню. Але переважна більшість і найбільш серйозні інциденти відбуваються на окупованій Росією території", - підкреслив Волкер.

Він також пояснив методику ОБСЄ з підрахунку випадків порушення режиму припинення вогню.

"Якщо ви захищаєте селище в своїй країні і потрапляєте під мінометний вогонь, це одне порушення. Якщо ви стріляєте в напрямку, звідки прийшов вогонь, це також є порушенням. Така природа фрази "обидві сторони"...але це також спотворює характер проблеми", - додав спецпредставник США.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що в настроях на окупованому Донбасі практично у всіх жителів переважає розчарування.