У районі ООС відбулись військові навчання з використанням танків та БМП

Навчання відбулись у місці відведення важкого озброєння та техніки

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) в українських військовослужбовців відбулись військові навчання із використанням танків та бойових машин піхоти (БМП), Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

Навчання проходили 3 липня 2018 під керівництвом Командувача Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва задля вдосконалення боєздатності танкових та механізованих підрозділів, що входять до складу резервів військових частин.

Фото: навчання (facebook.com/pressjfo.news)

"У місці відведення важкого озброєння та техніки екіпажі танків Т-64Б та БМП-1 виконували завдання зі стрільби по умовному ворогу й тактики ведення бою. За легендою навчання, противник намагався здійснити висадку десанту на ділянку узбережжя Азовського моря. Танкова рота та механізований взвод бригади були підняті по тривозі і вмілими діями знищили умовного ворога", - повідомили в прес-центрі.

Нагадаємо, у Львівській області протягом 20-22 червня 2018 Служба безпеки України провела антитерористичні тактико-спеціальні навчання.