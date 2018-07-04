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В районе ООС состоялись военные учения с использованием танков и БМП

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 12:54
Иллюстративное фото (facebook.com ato.news)
Иллюстративное фото (facebook.com ato.news)

Обучения прошли в месте отвода тяжелого вооружения и техники

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) в украинских военнослужащих прошли военные учения с использованием танков и боевых машин пехоты (БМП), Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

Обучения проходили 3 июля 2018 под руководством Командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева для совершенствования боеспособности танковых и механизированных подразделений, входящих в состав резервов воинских частей.

 

Фото: учения (facebook.com/pressjfo.news)

"В месте отвода тяжелого вооружения и техники экипажи танков Т-64Б и БМП-1 выполняли задания по стрельбе по условному врагу и тактики ведения боя. По легенде учений, противник пытался осуществить высадку десанта на участок побережья Азовского моря. Танковая рота и механизированный взвод бригады были подняты по тревоге и умелыми действиями уничтожили условного врага", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, во Львовской области в течение 20-22 июня 2018 Служба безопасности Украины провела антитеррористические тактико-специальные учения.

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Теги публикации: учения  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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