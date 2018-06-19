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У Львівській області СБУ анонсувала антитерористичні навчання

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 12:58
Фото: навчання СБУ (facebook.com/SBULviv)
Фото: навчання СБУ (facebook.com/SBULviv)

На окремих територіях під час антитерористичних навчань у Львівській області можуть запровадити особливий режим

У Львівській області протягом 20-22 червня 2018 Служба безпеки України (СБУ) проводитиме антитерористичні тактико-спеціальні навчання. Про це йдеться у повідомленні облуправління СБУ в Facebook.

Зазначається, що навчання відбуватимуться у кількох локаціях Самбірського району та низці населених пунктів області.

"Відпрацювання силовиками навчальних завдань відбуватиметься в умовах наближених до реальних, що передбачає залучення спецтехніки і озброєних правоохоронців. У рамках навчання на окремих територіях також можливе тимчасове запровадження особливого режиму пересування людей та транспортних засобів", - повідомили в СБУ.

В облуправлінні СБУ закликали мешканців Львівської області зберігати спокій у зв’язку із ймовірним зосередженням військових та спецпризначенців. Також громадян просять реагувати на вимоги правоохоронців щодо перевірки документів, що посвідчують особу, огляду особистих речей, можливого тимчасового обмеження або заборону руху транспорту і пішоходів тощо.

 

#Анонс!!! До уваги мешканців Львівщини! 20-22 червня на Львівщині #СБУ проводитиме планові антитерористичні...

Опубліковано Управління Служби безпеки України у Львівській області 19 червня 2018 р.

Нагадаємо, у ході навчань "Північна фортеця", що проходять у Чернігівській області, сьогодні вранці, 19 червня 2018 року, резервіст покінчив із собою.

СБУ провела масштабні міжнародні антитерористичні навчання у Чернівецькій області Росія почала масштабні військові навчання на кордоні з Україною і в Криму
Теги публікації: учения  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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