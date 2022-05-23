У районі Лиману Донецької області активних боїв не велося, місто обстріляли з артилерії

Російські окупанти завдали артилерійські удари по Лиману Донецької області. Біля міста активні бої не велися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що протягом сьогоднішнього дня позиції підрозділів Сил оборони та цивільні об'єкти в Лимані зазнали артилерійських обстрілів. Інформація про жертви і руйнування не наводиться.

"На Лиманському напрямку ведення активних бойових дій не відзначено", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, сьогодні ЗМІ з посиланням на жителів Лиману повідомляли, що російські війська увійшли в місто і на вулицях зав'язалися бої. Також зазначалося, що північні квартали населеного пункту були обстріляні з артилерії.

Зазначимо, 18 травня Лиман піддався масованому артилерійському обстрілу. Повідомлялося про велику кількість загиблих і поранених, а також зруйнованих будинках.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили про підготовці російськими військами наступу на двох напрямках-на Слов'янськ і Лиман.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.