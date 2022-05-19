Окупанти обстріляли Лиман Донецької області: багато поранених та жертв, у тому числі дитина

У середу,18 травня, російські військові обстріляли Лиман, село Дробишеве та село Ярова Лиманської ОТГ. Багато поранених та загиблих, 20 будинків зруйновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Окрім цього, внаслідок атак пошкоджено понад 20 будинків, а також магазини, будівлі місцевих закладів освіти, лікарні та суду.

"РФ здійснила масований артилерійський обстріл м. Лиман, смт Дробишеве та с. Ярова Лиманської ОТГ Донецької області. Загинуло семеро місцевих мешканців, серед них неповнолітня дівчина, ще семеро людей отримали осколкові поранення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, ЗСУ в результаті артилерійського удару знищили в Донецькій області командний пункт 810 окремої бригади морської піхоти (в / ч 13140, Севастополь) Чорноморського флоту. Відомо про трьох загиблих, а також понад 14 поранених офіцерів.

Також російські окупаційні війська обстріляли школу в Авдіївці фосфорними боєприпасами. Будівлю навчального закладу повністю знищено.

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