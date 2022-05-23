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В районе Лимана Донецкой области активных боев не велось, город обстреляли из артиллерии

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Киев, Понедельник 23 мая 2022 18:48
В районе Лимана Донецкой области активных боев не велось, город обстреляли из артиллерии Фото: по Лиману Донецкой области оккупанты нанесли артудар (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Лиману Донецкой области. Возле города активные бои не велись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено", - говорится в сводке.

Отмечается, что в течение сегодняшнего дня позиции подразделений Сил обороны и гражданские объекты в Лимане подверглись артиллерийским обстрелам. Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

Напомним, сегодня СМИ со ссылкой на жителей Лимана сообщали, что российские войска вошли в город и на улицах завязались бои. Также отмечалось, что северные кварталы населенного пункта были обстреляны из артиллерии.

Отметим, 18 мая Лиман подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Сообщалось о большом количестве погибших и раненых, а также разрушенных домах.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о подготовке российскими войсками наступления на двух направлениях - на Славянск и Лиман.

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