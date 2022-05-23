В районе Лимана Донецкой области активных боев не велось, город обстреляли из артиллерии
Российские оккупанты нанесли артиллерийские удары по Лиману Донецкой области. Возле города активные бои не велись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.
"На Лиманском направлении ведение активных боевых действий не отмечено", - говорится в сводке.
Отмечается, что в течение сегодняшнего дня позиции подразделений Сил обороны и гражданские объекты в Лимане подверглись артиллерийским обстрелам. Информация о жертвах и разрушениях не приводится.
Напомним, сегодня СМИ со ссылкой на жителей Лимана сообщали, что российские войска вошли в город и на улицах завязались бои. Также отмечалось, что северные кварталы населенного пункта были обстреляны из артиллерии.
Отметим, 18 мая Лиман подвергся массированному артиллерийскому обстрелу. Сообщалось о большом количестве погибших и раненых, а также разрушенных домах.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили о подготовке российскими войсками наступления на двух направлениях - на Славянск и Лиман.
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