Росія готується до наступу на Слов'янському та Лиманському напрямках

Фото: РФ готується до наступу на Слов'янському та Лиманському напрямках (Getty Images)

Російські військові ведуть підготовку для наступу одразу на двох напрямках - Слов’янському та Лиманському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу.