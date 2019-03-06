Розслідування ЗМІ по "Укроборонпрому" базувалось на "витоку" від правоохоронців, - Порошенко

Порошенко нагадав, що після публікації розслідування звільнив Гладковського

Расследование журналистки "Наші гроші" Леси Ивановой базировалось на утечки информации из провоохоронних органов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно реформирования "Укроборономпрома", сообщает РБК-Украина.

Порошенко напомнил, что после публикации расследования уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

"После выхода резонансной журналистской передачи относительно возможных злоупотреблений в сфере закупок в "Укроборонпроме", которая базировалось на утечки информации из правоохранительных органов, я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Ни статус, ни знакомства не влияли на результаты расследования", - сказал президент.

Порошенко заявил, что обращался к САП и НАБУ для расследования дела о хищении средств в оборонной сфере.

"Я публично обратился к НАБУ и дела уже возбуждены, благодарю САП, которая также присоединилась к этому процессу. Мои обращения были по проверке резонансных публикаций", - сказал он.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что журналистские расследования о хищениях в "Укроборонпроме" базируются на материалах следствия.

Отметим, что в расследовании журналистов "Наші гроші" отмечалось, что люди из окружения президента Петра Порошенко причастны к хищениям в оборонной сфере. По данным программы, сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского организовал схему контрабандной поставки российских деталей для военной техники, причем украинские оборонные предприятия переплачивали за это в 2-4 раза. После этого Гладковский объявил о прекращении полномочий в СНБО.