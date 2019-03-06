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У РНБО розповіли, коли розглянуть реформування "Укроборонпрому"

Новини » Політика    06.03.2019 - 13:38
У РНБО розповіли, коли розглянуть реформування "Укроборонпрому"
Фото: засідання РНБО (president.gov.ua)

Основна частина засідання РНБО відбудеться у закритому режимі

Засідання Ради національної безпеки та оборони щодо реформування державного концерну "Укроборонпром” відбудеться у середу, 6 березня, о 16:00. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

У відомстві зазначили, що основна частина засідання пройде у закритому режимі.

"Доповідь президента України Петра Порошенка транслюватиметься у прямому ефірі, решта засідання відбуватиметься у закритому режимі", - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, після скандалу з ГК "Укроборонпром", фігурантом якого став перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Ігор Гладковський, глава держави Петро Порошенко в понеділок анонсував засідання РНБО щодо реформування держконцерну 6 березня.

Як писало РБК-Україна, посол Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович заявила, що Кабінет міністрів України повинен провести аудит державного концерну "Укроборонпром".

Додамо, 4 березня Порошенко звільнив Олега Гладковського, який є фігурантом скандалу щодо розкрадань в "Укроборонпромі", з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

САП розслідує понад 10 проваджень в оборонній сфері, - Холодницький Кабмін має провести аудит "Укроборонпрому", - посол США
Новини України РНБОУкроборонпромрозкрадання
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