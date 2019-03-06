Журналістські розслідування по "Укроборонпрому" основані на матеріалах слідства, - Луценко

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Журналістські розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" лише дещо випереджають процесуальні дії правоохоронців

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що журналістські розслідування про розкрадання в "Укроборонпромі" базуються на матеріалах слідства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення, опубліковане в Facebook.

За його словами, гучні журналістські розслідування базуються на матеріалах слідства і лише на деякий час випереджають процесуальні дії правоохоронців.

Луценко нагадав, що справа ГПУ про протиправну діяльність ТОВ "Оптимумспецдеталь" при поставці товарів "Укроборонпрому" вийшла на фінішну пряму.

"Після отримання остаточного Акту податкової перевірки керівнику фірми було оголошено про підозру в ухиленні від сплати податків на суму 26,6 млн гривень. Після експертизи листування Рогози стануть можливими і підозри іншим фігурантам виробництва", - заявив Луценко.

Також Луценко зазначив, що фігуранту розслідування Андрію Рогозі та двом його співучасникам - співробітникам СБУ ще в 2018 році було пред'явлено звинувачення в шахрайстві, яке зараз по суті розглядається в Печерському суді.

"Оцінка дій високопоставлених посадових осіб, директорів держпідприємств та пов'язаних з ними осіб за іншим, корупційних, статтями є виключною підслідністю НАБУ, яке веде відповідну справу з 2016 року", - додав Луценко.

Нагадаємо, Національне антикорупційної бюро України відкрило кримінальну справу за результатами аналізу інформації, викладеної у третій частині розслідування "Bihus.info" про факти розкрадання в оборонці.

Додамо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактами, які були оприлюднені у програмі "Наші гроші" з розкраданням в оборонному комплексі України.