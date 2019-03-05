НАБУ відкрило нову справу за фактом розкрадання в "Укроборонпромі"

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Детективи відрили справу за результатами аналізу інформації, викладеної у третій частині розслідування "Bihus.info"

Національний антикорупційної бюро України (НАБУ) відкрило кримінальну справу за результатами аналізу інформації, викладеної у третій частині розслідування "Bihus.info" про факти розкрадання в оборонці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Бюро.

Повідомляється, що детективи НАБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження. Попередня правова кваліфікація - ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Відомості до реєстру внесені за фактом заволодіння коштами держбюджету, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами з числа керівників державної компанії "Укрспецекспорт", при здійсненні закупівлі деталей і комплектуючих для авіатехніки.

Проте в НАБУ зазначили, що наведені факти і листування між фігурантами оприлюднених трьох частин згаданого розслідування журналістів, які можуть міститися в матеріалах розслідування військової прокуратури, Генеральна прокуратура НАБУ ніколи не передавала.

Нагадаємо, вчора вийшла третя частина розслідування програми "Наші гроші" про розкрадання в армії. У ньому говорилося, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

Зокрема, "Укроборонпром" заплатив 580 тис. доларів за товар, чиста вартість якого - 85 тис. доларів. Журналісти підрахували, що з 460 тис. доларів переплати учасники схеми витратили 160 тис. на переведення в готівку, транзитні фірми і розмитнення за завищеною ціною. Чистий прибуток склав 300 тис. доларів.

У перших двох частинах журналістського розслідування говорилося про те, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до крадіжок в оборонній сфері. За даними програми "Наші гроші", син Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази.