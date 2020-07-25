Розшифровка самописців МАУ і розлив палива в Одесі: новини за 24 липня

Колаж РБК-Україна

Розшифровка самописців збитого МАУ підтвердила незаконне втручання, в Одесі стався масштабний розлив палива з затонулого танкера, під Києвом розстріляли чоловіка в його автомобілі. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 24 липня, - в матеріалі РБК-Україна

Єнін: розшифровка самописців МАУ підтвердила незаконне втручання

Розшифровка "чорних ящиків" збитого літака МАУ підтвердила незаконне втручання в пасажирський лайнер. Бортові самописці успішно зчитано та розшифровано. Про це у Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

При цьому в коментарі РБК-Україна Єнін уточнив, що під незаконним втручанням в літак мається на увазі його ураження іранськими ракетами.

У Харкові заарештували ймовірного спільника Кривоша

Суд у Харкові взяв під варту Дмитра Михайленка - ймовірного спільника луцького терориста Максима Кривоша. Підозрюваного заарештували на два місяці.

Згідно з рішенням суду, підозрюваного заарештовано на строк 60 днів. Михайленко зможе вийти під заставу в розмірі 175 тисяч гривень. За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами підозрюваному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

У Путіна відповіли на вимоги Зеленського розшифрувати мінські угоди

Російська сторона відреагувала на заяву президента України Володимира Зеленського про необхідність розшифрувати мінські угоди. Зокрема, в Кремлі не знають, що саме в цих угодах потребує розшифровки.

Про це заявив прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передають "РИА Новости".

За його словами, офіційний Київ намагається на всіх рівнях нібито поставити під сумнів самі мінські угоди, які є "наріжним каменем у процесі врегулювання".

Танкер Delfi не змогли підняти

Буксири вчора, 24 липня, не змогли підняти затонулий у Одесі танкер Delfi. Операцію продовжать завтра. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

Тим часом в Одесі стався ще один масштабний розлив палива із затонулого танкера. Фахівці виявили пляму площею майже 7,5 тис. квадратних метрів.

Ідентифіковано бойовиків Гіркіна, які страчували українців у Слов'янську

Журналісти ідентифікували бойовиків групи колишнього ватажка так званої "Донецької народної республіки" Ігоря Гіркіна, які розстрілювали українців у Слов'янську в 2014 році. На даний момент вдалося встановити особи сімох з дев'яти учасників "розстрільної групи". Про це йдеться в розслідуванні телеканалу "Теперішній час".

Згідно з розслідуванням, Гіркін створив так звані "військово-польові суди", коли в районі Слов'янська загострилися бойові дії. Такий "трибунал" він очолював особисто, а рішення про розстріли виносилися на підставі закону часів Другої світової війни, придуманого Йосипом Сталіним.

Під Києвом розстріляли чоловіка в його автомобілі

У селі Артемівка невідомий здійснив прицільні постріли з пістолету в автомобіль Тoyota Сamry, в якому був чоловік та його син. В результаті стрілянини загинув чоловік.

Джерела РБК-Україна в поліції підтвердили, що мова йде про бізнесмена Ігоря Плекана. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Після новини про цей кричущий випадок з'явилися повідомлення про причетність Ігоря Плекана до низки гучних злочинів.

У Києві горіла кварира, є загибла

В Києві на вулиці Закревського, що на лівому березі, горіла квартира. В результаті події загинула літня жінка.

"На Закревського, 77 сталась пожежа на восьмому поверсі. Там була літня жінка. На місце події були направлені рятувальники, одразу була поставлена драбина аби її врятувати. Вогнеборці намагались вмовити її залізти на дробину, але вона не хотіла, перебувала в неадекватному і шоковому стані, відштовхувала рятувальника", - розповіли в ДСНС. Подробиці, фото та відео.

МАУ скасувала частину запланованих на серпень міжнародних рейсів

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала частину рейсів, призначених на серпень. Рейси за шістьма напрямками не будуть виконуватися до 15 серпня. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії МАУ.

Так, авіакомпанія повністю скасувала до 15 серпня міжнародні рейси за напрямками Ларнака (LCA), Берлін (TXL), Тбілісі (TBS), Прага (PRG), Відень (VIE), Кишинів (KIV). МАУ скорочує польотну програму на відповідний період у зв’язку з тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони для громадян третіх країн ще на два тижні.

Перепад зі спеки +37 в сильний холод: синоптики оновили прогноз на початок серпня

Погода в Україні незабаром зміниться з приходом сильної спеки, яка місцями досягне +37 градусів. Але такі високі "градуси" протримаються недовго, бо на початку серпня температура різко знизиться до +21-го.

Так, згідно з прогнозом синоптиків Gismeteo, показники термометрів підуть вгору на вихідні, 25 і 26 липня, і досягнуть максимуму в +28+37 градусів до 29-31 числа (залежно від регіону).