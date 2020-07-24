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МАУ скасувала частину запланованих на серпень міжнародних рейсів

Київ, П'ятниця 24 липня 2020 16:41
МАУ скасувала частину запланованих на серпень міжнародних рейсів
Фото: літак МАУ (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Рейси скасували через обмеження країн ЄС

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала частину рейсів, призначених на серпень. Рейси за шістьма напрямками не будуть виконуватися до 15 серпня.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії МАУ.

Так, авіакомпанія повністю скасувала до 15 серпня міжнародні рейси за напрямками Ларнака (LCA), Берлін (TXL), Тбілісі (TBS), Прага (PRG), Відень (VIE), Кишинів (KIV).

МАУ скорочує польотну програму на відповідний період у зв’язку з тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони для громадян третіх країн ще на два тижні.

Крім того, МАУ анонсує зменшення кількості вильотів за маршрутами:

  • Київ - Ніцца (NCE) - Київ (оборотний рейс щосуботи);
  • Київ - Рим (FCO) - Київ (оборотний рейс щосуботи);
  • Київ - Мілан (MXP) - Київ (оборотний рейс щонеділі);
  • Київ - Неаполь (NAP) - Київ (оборотний рейс щосуботи);
  • Київ - Мюнхен (MUC) - Київ (оборотний рейс щотижня щопонеділка);
  • Київ - Мадрид (MAD) - Київ (щотижня оборотний рейс щоп’ятниці);
  • Київ - Барселона (BCN) - Київ (оборотний рейс щосуботи).

Також авіакомпанія буде здійснювати внутрішні перельоти за напрямками Одеса (ODS), Херсон (KHE), Львів (LWO).

Нагадаємо, нещодавно свої кордони для українців відкрили ще 13 країн; українці можуть потрапити до Болгарії, Мальдивів та ОАЕ.

Крім того, список країн, при поверненні з яких не потрібна самоізоляція, оновило Міністерство охорони здоров'я; перелік "безпечних" поповнився 9 державами.

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