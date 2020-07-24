В Одесі стався масштабний розлив палива із затонулого танкера

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Пляма пішла в сторону берега на пісок пляжу

В Одесі стався ще один масштабний розлив палива із затонулого танкера "Делфі". Фахівці виявили пляму площею майже 7,5 тис. квадратних метрів.

Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулів, передає видання "Думська".

Караулів зазначив, що бонові загородження не змогли запобігти розлив: неправильно встановлені, вони опускаються під воду і пропускають верхній шар води з плівкою.

Разом з тим, зараз танкер готують до нової спроби підйому. До судна підігнали плавучий кран.

Нагадаємо, адміністрація морських портів України оголосила тендер з вибору підрядника, який займатиметься питанням підйому танкера.

Зазначимо, Кабінет міністрів просять дозволити примусово підняти танкер Delfi в Одесі.

РБК-Україна писало, що танкер Delfi не змогли підняти, дві спроби підняти танкер провалилися.