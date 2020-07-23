Луцький терорист заявив, що планував захопити собор

Фото: Максим Кривош (twitter.com/Максим Поганий)

Кривош планував влаштувати подібний акт у соборі Святої Трійці

Затриманий за захоплення заручників у Луцьку Максим Кривош спочатку задумував влаштувати подібний акт у соборі Святої Трійці. За його словами, він хотів повернутися до собору "зі своєю правдою".

Про це Кривош заявив на суді щодо обрання запобіжного заходу.

Зокрема, на питання про те, чи правда, що він хотів спочатку захопити собор Святої Трійці, Кривош відповів ствердно.

"Пояснюю, тому що я там в духовній семінарії... я там побачив... я туди прийшов за духовністю. І тому я хотів цю акцію зробити показовою, цей перфоманс... Хотів зробити в цьому соборі, тому що я з нього починав, я хотів знайти правду, я хотів повернутися зі своєю правдою до нього. Але оскільки він зараз закритий, карантин і так далі, тому довелося мені вибирати альтернативний спосіб", - заявив Кривош.

Він також додав, що обрав той автобус випадковим чином.

Відзначимо, сьогодні суд у Луцьку взяв його під варту терміном на два місяці.

Нагадаємо, 21 липня озброєний чоловік захопив автобус із заручниками і утримував їх протягом близько 12 годин; він також висував вимоги до президента України Володимира Зеленського та інших органів влади.

Після переговорів із Зеленським Кривош здався правоохоронцям і відпустив заручників, постраждалих не було.