ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Луцький терорист заявив, що планував захопити собор

Луцьк, Четвер 23 липня 2020 17:13
Луцький терорист заявив, що планував захопити собор
Фото: Максим Кривош (twitter.com/Максим Поганий)
Автор: РБК-Україна

Кривош планував влаштувати подібний акт у соборі Святої Трійці

Затриманий за захоплення заручників у Луцьку Максим Кривош спочатку задумував влаштувати подібний акт у соборі Святої Трійці. За його словами, він хотів повернутися до собору "зі своєю правдою".

Про це Кривош заявив на суді щодо обрання запобіжного заходу.

Зокрема, на питання про те, чи правда, що він хотів спочатку захопити собор Святої Трійці, Кривош відповів ствердно.

"Пояснюю, тому що я там в духовній семінарії... я там побачив... я туди прийшов за духовністю. І тому я хотів цю акцію зробити показовою, цей перфоманс... Хотів зробити в цьому соборі, тому що я з нього починав, я хотів знайти правду, я хотів повернутися зі своєю правдою до нього. Але оскільки він зараз закритий, карантин і так далі, тому довелося мені вибирати альтернативний спосіб", - заявив Кривош.

Він також додав, що обрав той автобус випадковим чином.

Відзначимо, сьогодні суд у Луцьку взяв його під варту терміном на два місяці.

Нагадаємо, 21 липня озброєний чоловік захопив автобус із заручниками і утримував їх протягом близько 12 годин; він також висував вимоги до президента України Володимира Зеленського та інших органів влади.

Після переговорів із Зеленським Кривош здався правоохоронцям і відпустив заручників, постраждалих не було.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Луцькзаложникизахват
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся