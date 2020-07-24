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У Харкові заарештували ймовірного спільника Кривоша

Харків, П'ятниця 24 липня 2020 15:30
У Харкові заарештували ймовірного спільника Кривоша
Фото: захоплення заручників у Луцьку volyn24 com
Автор: РБК-Україна

Дмитра Михайленка взяли під варту

Суд у Харкові взяв під варту Дмитра Михайленка - ймовірного спільника луцького терориста Максима Кривоша. Підозрюваного заарештували на два місяці.

Відповідне рішення озвучив головуючий суддя.

Згідно з рішенням суду, підозрюваного заарештовано на строк 60 днів. Михайленко зможе вийти під заставу в розмірі 175 тисяч гривень.

За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами підозрюваному загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, після того, як Кривош здався правоохоронцям, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання його ймовірного спільника в Харкові; за його словами, між ними були нібито ділові контакти.

Під час обшуку в Михайленка вилучили зброю, яке він нібито пересилав покупцям поштою, в тому числі і до Луцька. Його підозрюють у незаконному зберіганні зброї. Сам Кривош заперечував, що мав спільників.

Пізніше спікер МВС Артем Шевченко заявив, що Михайленка поки не вважають спільником Кривоша, а називають його контактом.

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