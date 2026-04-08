ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В Украине снова ввели графики отключения света

10:18 08.04.2026 Ср
2 мин
Электроэнергию будут выключать не весь день
aimg Татьяна Степанова
В Украине снова ввели графики отключения света Фото: в Украине ввели графики отключения света (Getty Images)

Во всех регионах Украины утром 8 апреля ввели графики отключения электроэнергии. Причина - сложная ситуация в энергосистеме из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Из-за обусловленной предыдущими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

А с 11:00 до 13:00 будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

В частности, гендиректор энергктической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что с 11:00 до 13:00 будут действовать графики отключений в Киеве и на Днепропетровщине.

Стоит отметить, что вчера "Укрэнерго" сообщало, что на сегодня графики отключений света для бытовых потребителей не запланированы.

Обстрелы энергообъектов

Вследствие вражеских дроновых атак, а также из-за артиллерийских обстрелов энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах на утро 8 апреля обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы.

Потребление выросло

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 8 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 16% выше, чем в это время предыдущего дня - во вторник.

Причина таких изменений - похолодание во всех регионах. А также облачная погода на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост объема энергопотребления из общей сети.

Напомним, согласно прогнозам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. Это связано с сезонным ростом уровня потребления.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости
