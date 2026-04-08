В Украине снова ввели графики отключения света

Во всех регионах Украины утром 8 апреля ввели графики отключения электроэнергии. Причина - сложная ситуация в энергосистеме из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"Из-за обусловленной предыдущими обстрелами сложной ситуации в энергосистеме сегодня во всех регионах Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 07:00 до 22:00 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

А с 11:00 до 13:00 будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

В частности, гендиректор энергктической компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что с 11:00 до 13:00 будут действовать графики отключений в Киеве и на Днепропетровщине.

Стоит отметить, что вчера "Укрэнерго" сообщало, что на сегодня графики отключений света для бытовых потребителей не запланированы.

Обстрелы энергообъектов

Вследствие вражеских дроновых атак, а также из-за артиллерийских обстрелов энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах на утро 8 апреля обесточены потребители в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях.

Там, где это позволяют условия безопасности, уже осуществляются аварийно-восстановительные работы.

Потребление выросло

По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 8 апреля, по состоянию на 9:30, его уровень был на 16% выше, чем в это время предыдущего дня - во вторник.

Причина таких изменений - похолодание во всех регионах. А также облачная погода на всей территории Украины, что обусловливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост объема энергопотребления из общей сети.