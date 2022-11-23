Утренний обстрел Херсона: враг ударил кассетными снарядами, есть разрушения

Российские войска утром 23 ноября нанесли удары по Херсону, применив кассетные снаряды. Вследствие обстрела повреждены жилые дома в микрорайоне Жилпоселок.

Об этом сообщил глава гражданской защиты Херсонского горсовета Александр Лещенко, передает РБК-Украина со ссылкой " Суспільне Херсон ".

По словам Лещенко, в результате обстрела повреждены около десяти жилых домов, погибших и травмированных нет.

Напомним, вчера в Херсонской области в результате вражеских обстрелов погиб 13 летний ребенок, еще двое получили ранения.

Также сообщалось, что в Херсоне зафиксировали 11 "прилетов". Вследствие ударов погибли три человека, еще двое ранены.

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