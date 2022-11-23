Ранковий обстріл Херсона: ворог вдарив касетними снарядами, є руйнування
Російські війська вранці 23 листопада завдали ударів по Херсону, застосувавши касетні снаряди. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки у мікрорайоні Житлоселище.
Про це повідомив голова цивільного захисту Херсонської міськради Олександр Лещенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".
За словами Лещенка, внаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти житлових будинків, загиблих та травмованих немає.
Нагадаємо, вчора в Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 13-річна дитина, ще двоє отримали поранення.
Також повідомлялося, що у Херсоні зафіксували 11 "прильотів". Внаслідок ударів загинули троє людей, ще двоє поранені.
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