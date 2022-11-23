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Ранковий обстріл Херсона: ворог вдарив касетними снарядами, є руйнування

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Херсон, Середа 23 листопада 2022 12:28
Ранковий обстріл Херсона: ворог вдарив касетними снарядами, є руйнування Фото: окупанти вранці обстріляли Херсон касетними снарядами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська вранці 23 листопада завдали ударів по Херсону, застосувавши касетні снаряди. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки у мікрорайоні Житлоселище.

Про це повідомив голова цивільного захисту Херсонської міськради Олександр Лещенко, передає РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Херсон".

За словами Лещенка, внаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти житлових будинків, загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, вчора в Херсонській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 13-річна дитина, ще двоє отримали поранення.

Також повідомлялося, що у Херсоні зафіксували 11 "прильотів". Внаслідок ударів загинули троє людей, ще двоє поранені.

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