Утренние обстрелы Харькова: количество пострадавших возросло до 43
Вследствие сегодняшних, 7 июля, утренних обстрелов Харькова пострадали более 43 мирных жителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.
"За два сегодняшних утренних обстрела Харькова пострадали 43 мирных жителей города", - заявил Терехов.
Утренние обстрелы Харькова
Во время первого обстрела в Харькове возникли пожары в жилых и общественных объектах:
- Шевченковский район - горели квартиры на 8 этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели утром локализовали огонь.
- Слободской район - террористы попали по территории детского сада и торгового объекта. Также горели хозяйственная постройка и автомобиль.
Во время второй атаки, с начала одиннадцатого, террористы атаковали "Шахедами" жилые улицы, машины и людей. В Холодногорском районе в результате атаки загорелась крыша здания. В частности были повреждены дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто.
Также террористы попали в дорогу неподалеку от жилых домов. Еще в другом месте удар был рядом с двухэтажкой.
Подробнее об обстреле Харькова - в материале РБК-Украина.
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