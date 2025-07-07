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Утренние обстрелы Харькова: количество пострадавших возросло до 43

Понедельник 07 июля 2025 13:11
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Утренние обстрелы Харькова: количество пострадавших возросло до 43 Фото: в Харькове возросло количество пострадавших в результате утренних обстрелов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Вследствие сегодняшних, 7 июля, утренних обстрелов Харькова пострадали более 43 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Харькова Игоря Терехова.

"За два сегодняшних утренних обстрела Харькова пострадали 43 мирных жителей города", - заявил Терехов.

Утренние обстрелы Харькова

Во время первого обстрела в Харькове возникли пожары в жилых и общественных объектах:

  • Шевченковский район - горели квартиры на 8 этаже 9-этажного жилого дома. Спасатели утром локализовали огонь.
  • Слободской район - террористы попали по территории детского сада и торгового объекта. Также горели хозяйственная постройка и автомобиль.

Во время второй атаки, с начала одиннадцатого, террористы атаковали "Шахедами" жилые улицы, машины и людей. В Холодногорском районе в результате атаки загорелась крыша здания. В частности были повреждены дома, выбиты окна, фасады, сожжены авто.

Также террористы попали в дорогу неподалеку от жилых домов. Еще в другом месте удар был рядом с двухэтажкой.

Подробнее об обстреле Харькова - в материале РБК-Украина.

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