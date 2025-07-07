Ранкові обстріли Харкова: кількість постраждалих зросла до 43
Внаслідок сьогоднішніх, 7 липня, ранкових обстрілів Харкова постраждали більше 43 мирних мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"За два сьогоднішні ранкові обстріли Харкова постраждали 43 мирних мешканців міста", - заявив Терехов.
Ранкові обстріли Харкова
Під час першого обстрілу у Харкові виникли пожежі у житлових і громадських об’єктах:
- Шевченківський район - горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники зранку локалізували вогонь.
- Слобідський район - терористи влучили по території дитячого садочка та торгівельного об'єкта. Також горіли господарча споруда й автобіль.
Під час другої атаки, з початку одинадцятої, терористи атакували "Шахедами" житлові вулиці, машини й людей. У Холодногірському районі внаслідок атаки зайнявся дах будівлі. Зокрема були пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто.
Також терористи влучили у дорогу неподалік житлових будинків. Ще в іншому місці удар був поруч з двоповерхівкою.
Детальніше про обстріл Харкова - у матеріалі РБК-Україна.
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