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Ранкові обстріли Харкова: кількість постраждалих зросла до 43

Понеділок 07 липня 2025 13:11
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Ранкові обстріли Харкова: кількість постраждалих зросла до 43 Фото: у Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок ранкових обстрілів (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок сьогоднішніх, 7 липня, ранкових обстрілів Харкова постраждали більше 43 мирних мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.

"За два сьогоднішні ранкові обстріли Харкова постраждали 43 мирних мешканців міста", - заявив Терехов.

Ранкові обстріли Харкова

Під час першого обстрілу у Харкові виникли пожежі у житлових і громадських об’єктах:

  • Шевченківський район - горіли квартири на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Рятувальники зранку локалізували вогонь.
  • Слобідський район - терористи влучили по території дитячого садочка та торгівельного об'єкта. Також горіли господарча споруда й автобіль.

Під час другої атаки, з початку одинадцятої, терористи атакували "Шахедами" житлові вулиці, машини й людей. У Холодногірському районі внаслідок атаки зайнявся дах будівлі. Зокрема були пошкоджені будинки, вибиті вікна, фасади, спалені авто.

Також терористи влучили у дорогу неподалік житлових будинків. Ще в іншому місці удар був поруч з двоповерхівкою.

Детальніше про обстріл Харкова - у матеріалі РБК-Україна.

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