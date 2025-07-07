Дроны попали в дома и детсад, десятки раненых: какие последствия атаки РФ по Харькову
Российская армия рано утром понедельника, 7 июля, массированная атаковала Харьков ударными дронами типа "Шахед". Зафиксировано попадание в многоэтажку, известно о десятках пострадавших.
РБК-Украина рассказывает, что известно о дроновую атаку россиян по Харькову.
Главное:
- РФ атаковала Харьков около 05:30 "Шахедами";
- дроны попали в многоэтажку и детсад;
- известно о 27 пострадавших, из них трое - дети.
Чем атаковали россияне
Около 0530 в Харькове прогремело несколько взрывов. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, россияне Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками.
Сначала сообщалось, что взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Однако впоследствии еще два взрыва прогремели в Слободском районе Харькова.
Какие последствия
По данным ГСЧС, в Шевченковском районе Харькова горели квартиры на 8 этаже 9-этажки. Площадь пожара составляла 70 м. кв. Сейчас он локализован, продолжается ликвидация.
В Слободском районе зафиксировано попадание по территории детсада и торгового объекта. Горели хозяйственная постройка и авто. Общая площадь пожара - около 10 м. кв. Их уже ликвидировали.
На местах работают спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС.
В городском совете Харькова уточнили, что в результате вражеской атаки в Шевченковском и Слободском районах разрушениям подверглись по меньшей мере 24 здания.
Всего было выбито 1055 окон, повреждено 99 балконных стекол и две кровли. Также были оборваны провода уличного освещения, которые уже восстановили.
Обследование поврежденных зданий продолжается.
Что известно о пострадавших
Предварительно, в результате дроновой атаки по Харькову известно о 27 пострадавших, из них 3 - дети.
В больницы доставили трех пострадавших, в том числе одного ребенка. Состояние - средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Ночная атака РФ по Украине
Этой ночью российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Под вражеским обстрелом были Харьков, Одесса и Киев.
В частности, в Киеве, по предварительным данным, обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
А вот в Одессе жертвой удара стал один человек, также зафиксированы повреждения по городу.
При подготовке материала использовались данные мэра города Игоря Терехова, главы военной ОГА Олега Синегубова, ГСЧС Украины.
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