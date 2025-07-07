Под ударом ТЦК, университет, дома: все об атаке по Харькову и Запорожью (фото, видео)

Российская Федерация сегодня, 7 июля, нанесла массированный дроновой удар по Запорожью и Харькову. Под прицелом врага были здания областных ТЦК и СП.

РБК-Украина рассказывает, что известно об утренней атаке "Шахедов" на Харьков и Запорожье.

Главное:

в Запорожье десятки раненых, повреждено здание университета;

в Харькове попадания в нескольких районах, есть тяжелораненые;

под ударом были здания областных ТЦК и СП.

Атака на Запорожье

Около 10:00 Воздушные силы сообщили об угрозе ударных дронов для Запорожья и области. Уже через 20 минут местные власти подтвердили взрывы в городе в результате атаки дронов.

Как сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров, зафиксировано шесть ударов дронами-камикадзе типа "Шахед".

Сейчас помощь медиков понадобилась одиннадцати пострадавшим. Восемь человек госпитализированы, еще троим - оказана помощь на месте. Состояние пострадавших, находящихся под наблюдением врачей, медики оценивают как среднее.

Федоров также обнародовал видео и фото с места событий, на котором видны масштабы разрушений. Среди поврежденных объектов - здание одного из университетов, где, по имеющимся фото, загорелась крыша.



Все, кто нуждается в помощи, могут обратиться:

городской колл-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80;

горячая телефонная линия Запорожской ОГА: +38 0800 503 508.

Атака на Харьков

Утром 7 июля армия РФ атаковала Харьков ударными дронами. Под удар попал Холодногорский район - зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов".

По словам мэра Игоря Терехова, в городе были слышны взрывы, несколько дронов попали в жилые дома. В результате атаки вспыхнули пожары, повреждены частные дома, автомобили, линии электропередач и транспортная инфраструктура.

Один из дронов попал в двухэтажный дом, еще один - в проезжую часть возле жилья. В некоторых местах дроны вызвали масштабные разрушения - выгорели авто, выбиты стекла, повреждены фасады.

По состоянию на 12:00 количество пострадавших возросло до 11, в больницах находится 7 пострадавших. Один человек - в крайне тяжелом состоянии, всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В 12:10 мэр города Игорь Терехов уточнил, что в результате последнего удара по Харькову известно уже о 16 пострадавших.

Службы работают на местах, людям оказывают медицинскую помощь.

Что говорят Сухопутные войска

Как сообщили Сухопутные войска ВСУ, в Харькове дроны поразили здание Харьковского областного ТЦК и СП (центр комплектования и социальной поддержки), а также прилегающую территорию.

В Запорожье удар дрона был зафиксирован вблизи областного ТЦК, в результате чего ранен один военнослужащий. На местах работают экстренные службы.

"На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - отметили в командовании войск.

Стоит заметить, что на фоне этих атак в Винницкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) заявил о приостановлении деятельности.