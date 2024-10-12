Раньше заключенные, теперь - морпехи. В ВСУ показали обучение бывших осужденных

Мобилизация заключенных

Напомним, в этом году в Украине был принят закон, разрешающий добровольную мобилизацию заключенных. Документ уже вступил в силу.

Не все осужденные могут вступить в армию на добровольной основе. Запрещено мобилизовать осужденных за преступления против национальной безопасности Украины, а также за тяжкие преступления. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Ранее в Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что к их личному составу также присоединились бывшие заключённые. Они уже выполняют боевые задания.

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