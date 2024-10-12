Раніше в'язні, тепер - морпіхи. У ЗСУ показали навчання колишніх засуджених

Мобілізація ув'язнених

Нагадаємо, цього року в Україні ухвалили закон, який дозволяє добровільну мобілізацію ув'язнених. Документ вже набув чинності.

Не всі засуджені можуть приєднатися до армії на добровільній основі. Заборонено мобілізувати тих, хто засуджений за злочини проти національної безпеки України, а також за тяжкі злочини. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше у Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, що до їх особового складу також приєдналися колишні ув'язнені. Вони вже виконують бойові завдання.

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