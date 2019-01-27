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Поранених українських моряків перевели із медчастини до СІЗО

Новини » Суспільство    27.01.2019 - 23:50
Поранених українських моряків перевели із медчастини до СІЗО
Фото: один із захоплених моряків (з відкритих джерел)

Моряків перевели до СІЗО Лефортово, адвокати перевіряють інформацію

Трьох військовополонених моряків Військово-морських сил України, поранених під час захоплення російськими військовими українских кораблів у Керченській протоці, перевели із медичної частини до СІЗО Лефортово у Москві. Про це повідомила російська активістка Вікторія Івлєва у Facebook.

За її словами, йдеться про Андрія Ейдера, Андрія Артеменка та Василя Сороку, які досі перебували у медчастині у "Матросской тишине". Активістка не назвала конкретної дати переведення полонених - за її даними, це могло сатится 26 або 27 січня.

"Виявили ми це досить випадково, намагаючись записатися до електронної черги для передачі. Записатися не вдалося, причина - не знайдено одержувача. Тепер будемо шукати усіх одержувачів за вже відомою адресою на Лефортовському валу у СІЗО-2 "Лефортово", - зазначила Івлєва.

У свою чергу адвокат Микола Полозов, який представляє інтереси військовополонених українських моряків зазначив, що інформації про їх переведення до Лефортово наразі немає.

"Інформацію про переведення поранених військовополонених моряків адвокати зможуть підтвердити або спростувати завтра (28 січня, - ред.), коли ізолятори знову почнуть працювати для відвідування адвокатами", - написав Полозов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз очікує від Росії негайного звільнення затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.  

Поранених українських військових планують перевести в Лефортовське СІЗО, - Денісова Росія досі не надала медичну допомогу пораненим українським морякам, - Полозов
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