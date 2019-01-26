Поранених моряків планують переводити до СІЗО "Лефортово"

Фото справа захоплених моряків (з відкритих джерел)

Моряки ще не вилікувались до кінця

Адвокатів двох поранених українських моряків та представника СБУ поінформували, що в УФСІН Росії (управління федеральної служби виконання покарань) направлено документ про переведення трьох українців з медчастини у СІЗО "Лефортово". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Адвокат зазначив, що українські моряки ще не видужали до кінця, а заява радника президента Росії Михайла Федотова не відповідає дійсності.

"Так, сьогодні мій колега отримав таке повідомлення від слідчих. Коли саме планують ніхто не каже. Напевно наступного тижня", - сказав адвокат.

Повідомляється, що згідно із заявою Михайла Федотова, набряк на руці Василя Сороки виник нібито через користування еспандером.

"Звісно дивує формулювання про те, що набряк з’явився через користування еспандером. Це говорить про непрофесійний підхід з боку лікарів. Адже ми всі бачили, що набряк не зійшов з моменту операції, ми бачили його під час продовження міри запобіжного заходу 15 січня. В такому ж стані він був 22 січня. Після операції йому не пояснили, що можна робити, а що ні, фактично сказавши - "сам розминай", - розповів адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз очікує від Росії негайного звільнення затриманих в районі Керченської протоки українських моряків.